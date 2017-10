Ministar državne imovine Goran Marić posjetio Vjesnik d.d.

Izvor: Ministarstvo državne imovine

Ministar državne imovine Goran Marić sa suradnicima, na poziv predsjednika uprave Ilije Nedića, posjetio je danas, 5. listopada 2017. godine društvo Vjesnik d.d.

Nakon obilaska postrojenja i proizvodnih pogona, predsjednik uprave Nedić predstavio je poslovanje Društva izlaganjem na temu „Pozitivan zaokret u poslovanju društva Vjesnika d.d.“.

„Vjesnik je nekada bio renomirana izdavačka kuća koja je zapošljavala preko 5000 ljudi. Sustav je to koji je kroz dugo vremensko razdoblje zanemarivan, a to je vidljivo po padu poslovnih aktivnosti, neadekvatnom vođenju društva, ostvarenim gubicima iz godine u godinu. Iznimka je poslovna 2013. godina koja je bila pozitivna, jer je ostvaren prihod od 160 milijuna kuna, prodajom dijela Vjesnikovog kompleksa. Zapravo, to je godina kada je društvo ostvarilo najlošije poslovne rezultate“, rekao je predsjednik uprave Nedić.

Tijekom 2017. godine uspješno je zaustavljen kontinuirani pad prodaje, te se ostvarilo i povećanje prodajnih aktivnosti. Poduzeti su koraci financijskog, operativnog i organizacijskog restrukturiranja s ciljem boljeg poslovanja, naglasio je u svom izlaganju Nedić.

Ministar Goran Marić zahvalio se na pozivu kazavši kako pri dolasku u Vjesnik proživljava specifične refleksije i emocije. „Prije 20-tak godina sam otišao iz Vjesnika, ali najljepša sjećanja su ona na ljude. Bilo je lijepih iskustava, ali jedno loše iskustvo je ostavilo traga, a to je spajanje društva Vjesnik s Hrvatskom tiskarom. Jedna takva nepromišljena odluka dovela je do mnogih poteškoća u poslovanju. Ova kuća ima vrijednost prije svega u ljudima i znanju i nakon dugo godina agonije ima nagovještaja da može pozitivno poslovati“, rekao je ministar Marić, čestitajući novoj upravi na boljim rezultatima u odnosu na prethodna razdoblja. Rezultat je to novog i ozbiljnijeg vođenja Društva, naglasio je ministar Marić.